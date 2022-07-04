Видео ⟩ Noize MC про обстрел Белгорода: "Мой любимый родной город обстреляли"

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровное то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война - омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись", - сказал Noize MC.
Также Noize MC исполнил свою песню на украинском языке "Вуду". В этот момент публика скандировала "Нет войне!".
Напомним, 7 апреля, здесь прошел благотворительный концерт Noize MC и Монеточки "Голоса мира" (Voices of Peace).
Галерея: Noize MC и Монеточка в Риге
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!