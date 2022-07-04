Пн, 4.07.2022
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Сёрен Синдбаэк, профессор археологии
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  • Noize MC про обстрел Белгорода: "Мой любимый родной город обстреляли"

Видео ⟩ Noize MC про обстрел Белгорода: "Мой любимый родной город обстреляли"

Российский рэпер Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев) выступил на концерте в Ташкенте и высказался про обстрел Белгорода и  практически уничтоженные украинские города - Бучу и Мариуполь.

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровное то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война - омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись", - сказал Noize MC.

Также Noize MC исполнил свою песню на украинском языке "Вуду". В этот момент публика скандировала "Нет войне!".

Напомним, 7 апреля, здесь прошел благотворительный концерт Noize MC и Монеточки "Голоса мира" (Voices of Peace).

Галерея: Noize MC и Монеточка в Риге

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