Видео ⟩ Noize MC про обстрел Белгорода: "Мой любимый родной город обстреляли"

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровное то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война - омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись", - сказал Noize MC.