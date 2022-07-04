В этом году потушено 236 лесных пожаров
В этом году в Латвии потушено 236 лесных пожаров, в результате которых сгорело 200 га леса, сообщили агентству LETA в Государственной службе леса.
В этом году в Латвии потушено 236 лесных пожаров, в результате которых сгорело 200 га леса, сообщили агентству LETA в Государственной службе леса.
В том числе выгорело 66 га молодых посадок, и 131 пожар произошел в первые два месяца пожароопасного периода.
Основной причиной лесных пожаров является неосторожное и безответственное обращение людей с огнем.
Например, в 2021 году 88% лесных пожаров возникло непосредственно по вине человека, в остальных случаях пожары были вызваны ударом молнии или же установить их причины не удалось.
"Люди часто даже не осознают, что поджигают лес. Окурок, упавший на землю во время сбора ягод или грибов или даже выброшенный из окна движущегося автомобиля, может стать причиной серьезного пожара. Также люди часто игнорируют запрет и разжигают костры в неположенных местах или оставляют их дымить, не туша тщательно водой, песком или мелким щебнем", - заявил представитель Государственной службе леса Зигмунд Яункикис.
При обнаружении лесного пожара следует немедленно звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112 и максимально точно указать место происшествия. Получение своевременной и достоверной информации о лесном пожаре значительно снижает площадь выгоревших территорий.
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