В этом году потушено 236 лесных пожаров

Например, в 2021 году 88% лесных пожаров возникло непосредственно по вине человека, в остальных случаях пожары были вызваны ударом молнии или же установить их причины не удалось.

"Люди часто даже не осознают, что поджигают лес. Окурок, упавший на землю во время сбора ягод или грибов или даже выброшенный из окна движущегося автомобиля, может стать причиной серьезного пожара. Также люди часто игнорируют запрет и разжигают костры в неположенных местах или оставляют их дымить, не туша тщательно водой, песком или мелким щебнем", - заявил представитель Государственной службе леса Зигмунд Яункикис.