Пн, 4.07.2022
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Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

В акции протеста медиков примут участие до 1000 человек

Протесты медиков в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В акции протеста, организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) у Министерства здравоохранения, могут принять участие до 1000 человек, сообщила агентству LETA заместитель председателя профсоюза Лига Бариня.

В настоящее время проводится опрос, кто будет участвовать в забастовке, а кто в акции протеста. Более точно количество участников может быть известно до 19 июля, когда состоится заседание правления ЛПРЗСУ.

Заявка на акцию была подана в Рижскую думу 1 июля.

Цель акции протеста - защита экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения, а лозунг акции - "За жизнь - твою и мою".

Если предупредительная забастовка будет проигнорирована правительством, полномасштабная забастовка работников здравоохранения пройдет 27- 28 сентября текущего года.

Профсоюз и правительство уже долгое время не могут договориться о зарплатах медработников.

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