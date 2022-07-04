В акции протеста медиков примут участие до 1000 человек

В настоящее время проводится опрос, кто будет участвовать в забастовке, а кто в акции протеста. Более точно количество участников может быть известно до 19 июля, когда состоится заседание правления ЛПРЗСУ.

Заявка на акцию была подана в Рижскую думу 1 июля.

Цель акции протеста - защита экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения, а лозунг акции - "За жизнь - твою и мою".

Если предупредительная забастовка будет проигнорирована правительством, полномасштабная забастовка работников здравоохранения пройдет 27- 28 сентября текущего года.

Профсоюз и правительство уже долгое время не могут договориться о зарплатах медработников.