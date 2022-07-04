Цена на электроэнергию в Латвии выросла на еще 23%

Средняя цена на электроэнергию в Литве увеличилась на 20% до 300,51 евро за МВт/ч. В Эстонии цена на электроэнергию выросла на 8% до 181,48 евро за МВт/ч. Разница в ценах на электроэнергию между Эстонией, Латвией и Литвой обусловлена сокращением пропускной способности системы электропередачи между Эстонией и Латвией в связи с ремонтными работами.

На прошлой неделе цена электроэнергии в системе Nord Pool снизилась на 3% до 126,06 евро за МВт/ч.

Цену электроэнергии в системе Nord Pool в основном определяла жаркая погода, которая вызвала более активное таяние снега в горах северных стран, способствовавшее повышению уровня гидрорезервуаров. Средний рост цен на электроэнергию за неделю в странах Балтии был обусловлен увеличением потребления электроэнергии на 13% по сравнению с предыдущей неделей, что в основном было вызвано очень жаркой погодой. Кроме того, росту цен на прошлой неделе способствовало подорожание нефти, природного газа и квот на выбросы, а также сокращение на 24% потоков энергии из Финляндии, при этом потоки из торговой зоны SE4 в Швеции выросли всего на 2%.

Сезон ежегодного технического обслуживания атомных электростанций скандинавских стран продолжается, и на прошлой неделе доля доступной мощности от общей установленной составила 84%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе немного увеличилось - до 6 527 гигаватт-часов (ГВт/ч), при этом объемы производства остались на уровне предыдущей недели - 7 178 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 13% до 504 ГВт/ч. Объем потребления в Латвии увеличился на 15% до 126 ГВт/ч. В Эстонии потребление электроэнергии составило 144 ГВт/ч, показав рост на 14%. В Литве потребление электроэнергии увеличилось на 12% до 234 ГВт/ч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 17% до 297 ГВт/ч. В Латвии объемы выработки электроэнергии упали на 17% до 49 ГВт/ч. При этом в Эстонии объемы производства выросли на 25% до 160 ГВт/ч, а в Литве производство электроэнергии составило 88 ГВт/ч, или на 32% больше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе объем производства электроэнергии по сравнению с потреблением составил 39% в Латвии, 111% в Эстонии и 38% в Литве. 59% электроэнергии, использованной в регионе, было произведено в странах Балтии.