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Ашераденс предложит начать повышение пенсионного возраста по выслуге лет

Министр финансов Арвилс Ашераденс
Министр финансов Арвилс Ашераденс Фото: Edijs Pālens/LETA

Министр финансов Арвил Ашераденс в этом году предложит увеличить срок выхода на пенсию по выслуге лет, сообщает агентство LETA.

Ашераденс в четверг в передаче Krustpunktā на Латвийском радио пояснил, что в течение последних лет возраст получения пенсии по возрасту в Латвии был увеличен на пять лет - до 65 лет, тогда как возраст выхода на пенсию по выслуге лет изменен не был.

Осенью министр предложит каждый год увеличивать возраст выхода на пенсию по выслуге лет по меньшей мере на шесть месяцев, и это можно было бы делать 2,5-3 года.

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Министр финансов отметил, что в данный момент то, что возраст выхода на пенсию по выслуге лет не меняется, нечестно по отношению к остальным жителям Латвии. По мнению Ашераденса, повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет также является способом, как решить проблемы на рынке труда.

Как уже сообщалось, в сентябре прошлого года министерства в сотрудничестве с Госканцелярией концептуально начали оценивать вопрос о повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет.

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