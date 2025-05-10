Где в столицах стран Балтии дешевле покупать бензин и дизель?

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста снизилась на 0,6% до 1,544 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 1,3% до 1,474 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина снизилась на 7,2% до 1,419 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 5,2% до 1,449 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин подешевел на 2,2% до 1,534 евро за литр, а дизельное топливо - на 2,5% до 1,374 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе осталась прежней - соответственно 0,925 и 0,829 евро за литр, а в Таллинне выросла на 0,4% до 0,905 евро за литр.