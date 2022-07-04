Пенсионеру вынесли приговор за разжигание ненависти в интернете

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука сообщила, что обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой, а именно согласился на лишение свободы на три месяца и один день с испытательным сроком на шесть месяцев.

Обвиняемый пенсионер признался, что проводил акцию, направленную на разжигание национальной розни, то есть написал свой комментарий в интернете - к статье о войне на Украине, где восхвалял Россию и желал успехов в уничтожении украинцев.

Комментарий подсудимого был признан языком ненависти.

До передачи в прокуратуру дело расследовалось Службой государственной безопасности (VDD). С момента вторжения российских вооруженных сил в Украину и до 10 июня, служба возбудила 19 уголовных производств и приняла на себя четыре уголовных производства, связанных с разжиганием ненависти, от Государственной полиции (VP). Большая часть уголовных производств связана с агрессивным обращением против Украины и ее народа.