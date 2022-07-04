В Нидерландах фермеры заблокировали порты и супермаркеты
Протестующие недовольны ужесточением экологических норм. Новые правила предписывают резко сократить выброс окиси азота, что чревато банкротством многих фермерских хозяйств.
Протестующие недовольны ужесточением экологических норм. Новые правила предписывают резко сократить выброс окиси азота, что чревато банкротством многих фермерских хозяйств.
В Нидерландах фермеры в понедельник, 4 июля, заблокировали дистрибуционные центры супермаркетов в знак протеста против ужесточения экологических предписаний. Протестующие перекрыли подъездные пути ко многим центрам тракторами и тюками сена. Рыбаки, поддерживающие фермеров, в знак солидарности заблокировали несколько портов.
В результате нарушено паромное сообщение почти со всеми островами в Ваттовом море в северной части Нидерландов. Паромные компании предупредили отдыхающих о длительных задержках. Центральное объединение продовольственной торговли Нидерландов назвало действия протестующих неприемлемыми, предупредив, что это может привести к дефициту продуктов питания в магазинах.
Массовые акции протеста
Фермеры, объявляя об акциях протеста, выразили намерение "парализовать всю страну". К блокадам готовятся и аэропорты Нидерландов. Пока аэропорты работают нормально. Не сообщается о проблемах и на большинстве транспортных артерий страны. Полиция намерена вмешаться, если демонстранты перекроют доступ к международному аэропорту Схипхол под Амстердамом.
За последние недели фермеры уже неоднократно протестовали против новых экологических предписаний. В некоторых случаях протесты сопровождались насилием.
По требованию властей, выбросы оксидов азота в атмосферу должны быть сокращены более чем на 70 процентов. По оценкам правительства, это приведет к банкротству почти 30 процентов скотоводческих хозяйств. Скотоводство, по заявлению властей, является главной причиной высоких объемов выброса оксидов азота. Верховный суд Нидерландов в 2019 году постановил, что превышать допустимые нормы выброса окиси азота более недопустимо.