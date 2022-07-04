Эксперты объясняют, станет ли электричество дешевле

Директор Ассоциации электроэнергетики и энергостроителей Гунар Валдманис говорит: "Здесь следует учитывать, что в регионе вопрос наличия поставок природного газа все еще остается и будет оставаться до холодного сезона года. Я не исключаю, что латвийские и литовские производители сейчас выбирают более предсказуемый риск, то есть покупать эту электроэнергию, пока она есть, чтобы, возможно, нарастить запасы на холодное время года."

Экономист Citadele Мартиньш Аболиньш утверждает, что количество электроэнергии, производимой в Балтийском регионе, очень мало.

"Мой прогноз определенно будет заключаться в том, что цены на энергоносители останутся высокими. Может быть, не такими высокими, как на прошлой неделе, но очень волатильными, особенно осенью.

И, конечно же, главный риск в зимний период - не отключится ли Россия от синхронизации своей сети. Это, в свою очередь, будет означать еще большее потребление энергии здесь, потому что нам нужно будет самим синхронизировать сеть в странах Балтии, а значит больше потребление природного газа", - говорит экономист.