В результате пожара в Ауце пострадал спасатель

Приблизительно в 12 часов пожарные выехали в Ауце, где в двухэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар. На месте было обнаружено сильное задымление в здании и распространение огня через межэтажные перекрытия, заполненные щепой.

Общая площадь пожара составила 108 квадратных метров: горело помещение на втором этаже площадью 18 квадратных метров, мансардный этаж площадью 30 квадратных метров и крыша 60 площадью квадратных метров.

При тушении пожара пострадал пожарный. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 10 человек.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 63 вызова: 18 на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.