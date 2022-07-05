В результате пожара в Ауце пострадал спасатель
В понедельник, 5 июля, в результате пожара в Ауце пострадал один спасатель, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В понедельник, 5 июля, в результате пожара в Ауце пострадал один спасатель, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Приблизительно в 12 часов пожарные выехали в Ауце, где в двухэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар. На месте было обнаружено сильное задымление в здании и распространение огня через межэтажные перекрытия, заполненные щепой.
Общая площадь пожара составила 108 квадратных метров: горело помещение на втором этаже площадью 18 квадратных метров, мансардный этаж площадью 30 квадратных метров и крыша 60 площадью квадратных метров.
При тушении пожара пострадал пожарный. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 10 человек.
За прошедшие сутки в VUGD поступило 63 вызова: 18 на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.
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