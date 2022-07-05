Денис Чужой об угрозах и похоронном венке на концерте: "Прощаешься с идеей выступать на русском языке"

Денис Чужой отметил в интервью, что развлекательные темы в нынешней ситуации кажутся не вполне уместными, но иногда можно отвлечься:

"Кто-то считает, что юмор должен скорее отвлекать, давать отдохнуть от того, что происходит. В этом есть скорее печаль. Ощущение, что это прощальные выступления. Ты прощаешься с самой идеей выступать на русском языке".

Чужое подчеркнул, что его зритель желает "честного разговора" о том, что происходит.

"Я занимаюсь юмором, потому что в целом ничего больше не умею делать. Мой выбор сейчас: либо просто сидеть и ничего не делать, съедать себя изнутри, либо делать то, что могу. И по возможности собирать деньги беженцам", - объяснил Денис. Он указал, что много занимается благотворительностью и перечисляет деньги в фонд, который оказывает помощь беженцам.

Кстати, даже это может привести к последствиям: "Вот я деньги с концерта отдал в благотворительный фонд, а уже через час вышла новость, что за это может грозить уголовная ответственность. Это постоянная неопределенность - ты еще из-за благотворительности можешь влететь".

Кроме этого, комику поступают угрозы, в Вологде зрители принесли к сцене похоронный венок.

"В клубе, где я работал, мне подарили газовый баллончик. Однажды я понял: я стендап-комик, веселю людей, и я иду вечером домой задерганный. У меня в кармане куртки газовый баллончик лежит в такой позиции, чтобы его можно было за секунду достать и использовать. Я подумал в тот момент, что моя юмористическая карьера куда-то не туда поперла".

Денис Чужой не сдается и намерен продолжать выступления: "Если я брошу стендап, это даст им понять, что это работает. Они такие: "Ага. Мы сделали шесть звонков, принесли один венок - и какой хороший КПД! Мы целого комика вывели из строя!".

Денис Чужой согласен с тем, что пропаганда в РФ разделила людей навсегда.

"Если вдруг пропаганда начнет объяснять, что Украина теперь наш друг и брат, они очень быстро с этим согласятся и восстановят отношения. Во многом это иллюзия большинства - тебе хочется одобрения или хотя бы не бояться того, что тебя осудят".

Стендапер не предполагает, что я когда-либо еще сможет выступить в Украине.

"Я за собой морального права туда еще раз приехать в ближайшие годы или десятилетия не чувствую, соответственно, не чувствую права и шутки какие-то делать. Хочется шутить так, чтобы потом я мог смотреть в глаза объекту шутки", - подчеркивает он.