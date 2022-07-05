Обязательная военная служба в Латвии: что известно?

После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.

В случае отказа

Для молодых людей, которые откажутся проходить один из четырех предложенных вариантов службы, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны не сообщил, какие именно.

В то же время он напомнил, что в Финляндии, например, при отказе от службы к гражданину могут быть применены ограничения на поездки.

Также Пабрикс пока не сообщил, как будет происходить отбор потенциальных военнослужащих. Минобороны планирует использовать доступные базы данных и персонализированный подход к каждому из молодых людей.

Кого будут брать?

В первые два года для всеобщей военной службы будет достаточно имеющейся инфраструктуры армии, но позже суммы начнут расти, и затраты на эту систему оцениваются примерно в 120 млн евро.

Цель Минобороны - в течение пяти лет достичь, чтобы структура Национальных вооруженных сил в условиях военного времени достигала 50 000 человек, в том числе численность активных подразделений - 14 000, подразделений Земессардзе - 16 000, а военнослужащих запаса - 20 000 человек.

Пабрикс отметил, что по предлагаемой Минобороны реформе ожидается дискуссия, и ведомство открыто для предложений. Он призвал не ассоциировать реформу с обязательной службой, отметив, что в Латвии продолжит существовать профессиональная армия.

Латвия приняла решение об отказе от обязательной службы в 2006 году.

Новая международная военная база будет находиться на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев

Также Пабрикс сообщил, что новая международная военная база будет создана на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев.

Он отметил, что место для базы выбрано с учетом того, чтобы создать как можно меньше неудобств для населения и по возможности больше пользы для самоуправлений.

Большая часть территории, на которой планируется построить военную базу, принадлежит VAS Latvijas valsts meži.

Территория военного полигона в Залве составит около 1000 гектаров, создать его планируется в течение полутора-двух лет. В свою очередь военная база будет развиваться постепенно - в течение года может появиться палаточный городок, а затем будет построена более крупная инфраструктура, сообщил Пабрикс.

Конкретное место, где будет располагаться база, министр не назвал. Согласно материалам, распространенным Министерством обороны, рядом с планируемой базой находятся такие населенные пункты, как Даудзева, Сеце, Лоне и Залве. Полигон будет граничить с железнодорожной линией Елгава - Крустпилс.

Пабрикс не сообщил, какими будут затраты на создание новой военной базы, отметив, что они станут известны осенью.

Планируется, что в Айзкраукльском и Екабпилсском краях будет размещена большая часть международной бригады, о которой была достигнута договоренность на недавнем саммите НАТО в Мадриде.

В настоящее время силы союзников дислоцированы в основном на Адажской базе, рядом с которой находится и учебный полигон. Адажская база - самая большая в Латвии. База Национальных вооруженных сил находится также в Риге, а базы Земессардзе - в различных регионах Латвии.

Крупнейший военный полигон расположен в Адажском крае. Также полигоны имеются в Скрунде (Межайне), Ваболской волости Аугшдаугавского края (Межа Мацкевичи), Алуксненском крае (Лачусилс) и Шкеде Павилостского края.

В конце июня на саммите НАТО в Мадриде была достигнута договоренность об увеличении размещенной в Восточной Европе боевой группы до уровня бригады, а также приняты другие важные решения.

В настоящее время численность боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии составляет свыше 1700 военнослужащих из 11 стран - Албании, Чехии, Испании, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Северной Македонии и Канады, которая руководит батальоном.