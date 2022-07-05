Вт, 5.07.2022
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"Всем укрыться!" Российские войска интенсивно обстреливают Славянск

TOPSHOT - A resident walks among debris next to a destroyed house in Sloviansk on July 4, 2022, the day after a Russian rocket attack. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP

Российские войска интенсивно обстреливают город Славянск на севере Донецкой области Украины, сообщил во вторник, 5 июля, мэр города Вадим Лях.

"Славянск! Массированный обстрел города. Центр, север. Всем укрыться", - пишет мэр города в Facebook.

Украинские власти неоднократно призывали жителей Славянска эвакуироваться по мере приближения линии фронта к городу после падения Северодонецка и Лисичанска.

В результате устроенного россиянами обстрела в Славянске с воскресенья погибли по меньшей мере уже шесть человек, 19 получили ранения. До войны в Славянске проживало около 100 000 человек.

Славянск и Краматорск, административный центр области, по-прежнему контролируются Украиной, эти города являются очередными целями наступления российских войск на Донбассе.

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