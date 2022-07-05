"Всем укрыться!" Российские войска интенсивно обстреливают Славянск
Российские войска интенсивно обстреливают город Славянск на севере Донецкой области Украины, сообщил во вторник, 5 июля, мэр города Вадим Лях.
Российские войска интенсивно обстреливают город Славянск на севере Донецкой области Украины, сообщил во вторник, 5 июля, мэр города Вадим Лях.
"Славянск! Массированный обстрел города. Центр, север. Всем укрыться", - пишет мэр города в Facebook.
Украинские власти неоднократно призывали жителей Славянска эвакуироваться по мере приближения линии фронта к городу после падения Северодонецка и Лисичанска.
В результате устроенного россиянами обстрела в Славянске с воскресенья погибли по меньшей мере уже шесть человек, 19 получили ранения. До войны в Славянске проживало около 100 000 человек.
Славянск и Краматорск, административный центр области, по-прежнему контролируются Украиной, эти города являются очередными целями наступления российских войск на Донбассе.
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