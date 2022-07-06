Ср, 6.07.2022
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Платный вызов скорой медицинской помощи станет еще дороже

Скорая помощь. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С вступлением в силу нового прейскуранта платных услуг Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) стоимость платного вызова бригады скорой помощи увеличится на три евро, сообщила специалист отдела коммуникации Службы неотложной медицинской помощи Илзе Упите.

Однако в NMPD подчеркивают, что прейскурант не распространяется на основную функцию услуги по оказанию населению экстренной медицинской помощи в критических для здоровья и жизни ситуациях. Как и раньше, выезд скорой помощи к пациентам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем и находящимся в опасности, будет бесплатным.

Платные услуги в основном относятся к учреждениям и компаниям, которые нуждаются в привлечении медицинских ресурсов службы в определенных ситуациях.

К платным услугам, оказываемым NMPD учреждениям и компаниям, относятся, например, дежурство врачей на массовых мероприятиях – культурных, спортивных и других, плановые медицинские перевозки, обучение инструкторов по оказанию первой помощи.

Одной из платных услуг также является вызов бригады NMPD в ситуациях, когда необходимая помощь не считается срочной и угрозы жизни человека нет и медицинскую помощь следует получить, обратившись к семейному врачу, дежурному врачу или в поликлинику. специалист поликлиники. Если ситуация не срочная, но человек все же настаивает на отправке команды, то скорая может совершить выезд только как платную услугу и только если это позволяет оперативная обстановка. Затем диспетчер предупреждает звонящего, что бригада оценит конкретную ситуацию при выезде к пациенту и это может быть платный вызов, за который будет выставлен счет. Счет отправляется по почте и должен быть оплачен в течение 30 дней.

Ежедневно бригады скорой помощи выезжают в среднем на 1000 вызовов, в настоящее время в качестве платной услуги в день происходит около десяти вызовов.

Согласно утвержденному прейскуранту платных услуг NMPD, за такую ​​услугу в будущем будет взиматься 74,35 евро вместо 71,62 евро на данный момент. Последний раз изменения в прейскурант платных услуг вносились в 2020 году.

По опыту NMPD нередки ситуации, когда звонивший умышленно ввел в заблуждение или разыграл диспетчерский пункт экстренной службы 113, а медики бригады на месте происшествия обнаруживают предоставление недостоверной информации. В таком случае NMPD может выставить счет за платную услугу, из-за умышленного обмана службы экстренной помощи.

NMPD напоминает: надо немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 113, если человек без сознания, если он не дышит или у него возникли внезапные проблемы с дыханием, если есть тяжелая травма или если есть сильное, опасное для жизни кровотечение, опасные для жизни заболевания, например внезапная боль в груди, которая может указывать на сердечный приступ, внезапная слабость с одной стороны, что может указывать на инсульт, и др.

Принимая во внимание поступившие звонки на номер экстренной помощи 113 даже в ситуациях, которые не являются срочными, но необходима медицинская помощь или консультация, NMPD призывает граждан всегда своевременно решать возникшие проблемы со здоровьем, чтобы предотвратить более серьезные последствия для  здоровье.

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