Платный вызов скорой медицинской помощи станет еще дороже

Однако в NMPD подчеркивают, что прейскурант не распространяется на основную функцию услуги по оказанию населению экстренной медицинской помощи в критических для здоровья и жизни ситуациях. Как и раньше, выезд скорой помощи к пациентам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем и находящимся в опасности, будет бесплатным.

Платные услуги в основном относятся к учреждениям и компаниям, которые нуждаются в привлечении медицинских ресурсов службы в определенных ситуациях.

К платным услугам, оказываемым NMPD учреждениям и компаниям, относятся, например, дежурство врачей на массовых мероприятиях – культурных, спортивных и других, плановые медицинские перевозки, обучение инструкторов по оказанию первой помощи.

Одной из платных услуг также является вызов бригады NMPD в ситуациях, когда необходимая помощь не считается срочной и угрозы жизни человека нет и медицинскую помощь следует получить, обратившись к семейному врачу, дежурному врачу или в поликлинику. специалист поликлиники. Если ситуация не срочная, но человек все же настаивает на отправке команды, то скорая может совершить выезд только как платную услугу и только если это позволяет оперативная обстановка. Затем диспетчер предупреждает звонящего, что бригада оценит конкретную ситуацию при выезде к пациенту и это может быть платный вызов, за который будет выставлен счет. Счет отправляется по почте и должен быть оплачен в течение 30 дней.

Ежедневно бригады скорой помощи выезжают в среднем на 1000 вызовов, в настоящее время в качестве платной услуги в день происходит около десяти вызовов.

Согласно утвержденному прейскуранту платных услуг NMPD, за такую ​​услугу в будущем будет взиматься 74,35 евро вместо 71,62 евро на данный момент. Последний раз изменения в прейскурант платных услуг вносились в 2020 году.

По опыту NMPD нередки ситуации, когда звонивший умышленно ввел в заблуждение или разыграл диспетчерский пункт экстренной службы 113, а медики бригады на месте происшествия обнаруживают предоставление недостоверной информации. В таком случае NMPD может выставить счет за платную услугу, из-за умышленного обмана службы экстренной помощи.

NMPD напоминает: надо немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 113, если человек без сознания, если он не дышит или у него возникли внезапные проблемы с дыханием, если есть тяжелая травма или если есть сильное, опасное для жизни кровотечение, опасные для жизни заболевания, например внезапная боль в груди, которая может указывать на сердечный приступ, внезапная слабость с одной стороны, что может указывать на инсульт, и др.

Принимая во внимание поступившие звонки на номер экстренной помощи 113 даже в ситуациях, которые не являются срочными, но необходима медицинская помощь или консультация, NMPD призывает граждан всегда своевременно решать возникшие проблемы со здоровьем, чтобы предотвратить более серьезные последствия для здоровье.