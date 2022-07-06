Личный опыт: как охота за дешевым электричеством вывела из строя бытовую технику

"При нынешних ценах на электроэнергию ты пытаешься сэкономить, но, похоже, все вышло наоборот", - сказал читатель, сообщив, что замена ТЭНа, датчика температуры и электронного блока управления стоила бы более 400 евро, так что мастер по ремонту порекомендовал купить новую посудомоечную машину вместо ремонта старой.

Но неужели массовое использование крупной бытовой техники в ночное время действительно может иметь неприятные последствия?

Postimees связался с мастером по ремонту компании Abimees Grupp OÜ, который сообщил, что в последнее время таких случаев было несколько.

"Электростанции ночью снижают нагрузку, потому что обычно ночью все спят и потребление энергии ниже. Но сейчас, когда электричество ночью намного дешевле, люди ночью активно пользуются электроникой: включают стиральные машины, посудомоечные машины и даже плиты. Так как напряжение не рассчитано на такое потребление, возрастает риск скачков напряжения, которые могут вывести из строя электрооборудование. В моей практике были клиенты, у которых были подобные проблемы. Я бы не сказал, что их много, но время от времени такое случается, и в последнее время количество таких случаев увеличилось", - сказал мастер, который не хочет называть своего имени, потому озвучивает только свое личное мнение.

"Использование устройств ночью не означает, что они неизбежно сломаются. Вы можете использовать электроприборы ночью в течение пяти лет подряд, и они будут работать идеально. Но может случиться так, что однажды вы включите свое устройство ночью, и оно перестанет работать. На это влияет множество факторов: состояние внутридомовой сети, качество оборудования, уровень износа и т.д.", - констатирует он.

Поэтому он не рекомендует включать бытовую технику на ночь во избежание повреждения электроники.

Эксперты Elektrilevi уверяют, что с точки зрения сети нет разницы между днем ​​и ночью: ночью напряжения в сети точно такие же, как и днем, поэтому неисправности в сети в этих случаях быть не должно.

Падение напряжения вне стандартных пределов рассматривается как неисправность, и на нее быстро реагируют. Нарушения напряжения могут быть вызваны несколькими обстоятельствами как во внутренней сети, так и в собственной сети потребителя, и каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке. Использование электрооборудования в ночное время не оказывает такого влияния на режимы напряжения сети, констатируют специалисты.