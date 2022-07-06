Еще одна авиакомпания сообщила об отмене 1500 рейсов

Авиационная отрасль во всем мире страдает от нехватки персонала.

British Airways в период с апреля по октябрь сократила 10 процентов регулярных рейсов, и теперь сообщила, что необходимо еще больше сокращений.

"В начале этого года мы приняли превентивные меры, чтобы сократить летнее расписание и как можно скорее уведомить клиентов об изменениях»", - сказал пресс-секретарь British Airways.

"Поскольку весь авиационный сектор находится в хаосе из-за забастовок и нехватки персонала, необходимо провести еще больше сокращений", - добавил он.

British Airways заявила, что связалась с клиентами, чтобы извиниться и предложить перебронирование или полный возврат средств за отмененные рейсы.

Ранее об отмене рейсов сообщала компания SAS.