Ср, 6.07.2022
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Еще одна авиакомпания сообщила об отмене 1500 рейсов

Аэропорт. Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter

British Airways отменила в июле 1500 рейсов, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на BBC.

Авиационная отрасль во всем мире страдает от нехватки персонала.

British Airways в период с апреля по октябрь сократила 10 процентов регулярных рейсов, и теперь сообщила, что необходимо еще больше сокращений.

"В начале этого года мы приняли превентивные меры, чтобы сократить летнее расписание и как можно скорее уведомить клиентов об изменениях»", - сказал пресс-секретарь British Airways.

"Поскольку весь авиационный сектор находится в хаосе из-за забастовок и нехватки персонала, необходимо провести еще больше сокращений", - добавил он.

British Airways заявила, что связалась с клиентами, чтобы извиниться и предложить перебронирование или полный возврат средств за отмененные рейсы.

Ранее об отмене рейсов сообщала компания SAS.

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