Еще одна авиакомпания сообщила об отмене 1500 рейсов
British Airways отменила в июле 1500 рейсов, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на BBC.
British Airways отменила в июле 1500 рейсов, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на BBC.
Авиационная отрасль во всем мире страдает от нехватки персонала.
British Airways в период с апреля по октябрь сократила 10 процентов регулярных рейсов, и теперь сообщила, что необходимо еще больше сокращений.
"В начале этого года мы приняли превентивные меры, чтобы сократить летнее расписание и как можно скорее уведомить клиентов об изменениях»", - сказал пресс-секретарь British Airways.
"Поскольку весь авиационный сектор находится в хаосе из-за забастовок и нехватки персонала, необходимо провести еще больше сокращений", - добавил он.
British Airways заявила, что связалась с клиентами, чтобы извиниться и предложить перебронирование или полный возврат средств за отмененные рейсы.
Ранее об отмене рейсов сообщала компания SAS.
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