78-летний Роберт Де Ниро замечен на курорте с молодой возлюбленной

Недавно в прессе распространились слухи о новых отношениях 78-летнего Де Ниро: фотографы-папарацци запечатлели его вместе с ренером по боевым искусствам Тиффани Чен на Ибице. По информации журналистов People, они познакомились еще в 2015 году.

Видео: Роберт Де Ниро с Тиффани Чен

Актер с подругой уже несколько появлялись на публике вместе, но официально свой роман так и не подтвердили.

Де Ниро с экс-супругой Грейс Хайтауэр расстались в 1999-м Роберт, однако спустя пять лет снова сошлись. В 2018 году Роберт решил подать на развод, однако бракоразводный процесс все еще продолжается - сначала из-за споров об опеке над девятилетним ребенком, затем - из-за вопросов об имуществе экс-возлюбленных.

Роберт Де Ниро известен совместными работами с режиссерами Мартином Скорсезе, Квентином Тарантино и Дэвидом О. Расселлом, он имеет два "Оскара" за роли в фильмах "Бешеный бык" и "Крестный отец: Часть II". Самые известные из последних его работ - роли в фильмах "Джокер" и "Ирландец", самый яркий грядущий проект - "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, планируемый к выходу в январе 2023 года.