VDI: от работников нельзя будет необоснованно требовать знания иностранных языков

В последнее время в VDI поступило несколько жалоб на возможные необоснованные требования к знанию иностранного языка в объявлениях о работе, а также на отказы в приеме на работу сотрудников, в том числе молодых людей, которые не владеют некоторыми иностранными языками.

Министр благосостояния Гатис Эглитис заявил, что дискриминация латышей на латвийском рынке труда неприемлема в случаях, когда кандидат не владеет русским языком. По его мнению, на практике видно, что очень часто работодатели требуют знания русского языка без объективного основания. Но государственный язык Латвии - латышский.

По его словам, следует искоренить старую практику "без русского языка никак", особенно в ситуациях, когда она ограничивает возможности трудоустройства молодежи.

Если есть подозрение, что требование работодателя о владении иностранным языком является необоснованным, то есть выполнение трудовых обязанностей может быть успешно выполнено без знания конкретного иностранного языка, работник вправе обратиться в VDI, которая проведет соответствующую проверку. В ходе проверки работодатель должен будет указать основания для предъявления такого требования.

В качестве обоснованного требования к иностранному языку могут быть, например, профессии, связанные с обслуживанием иностранных туристов.

В случае нарушений закона VDI будет просить работодателя снять необоснованное ограничение, а в случае существенных нарушений также может быть применено административное взыскание. Спор также может быть разрешен в судебном порядке, который в случае нарушения может принять решение о возмещении причиненного вреда.