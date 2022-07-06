Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии?

"Пора указать Борису на дверь". Либеральные демократы празднуют победу над тори на последних довыборах в традиционно консервативном округе ФОТО: PA Media

Однако лидер бунта на корабле Саджид Джавид, некогда министр финансов, а до вчерашней отставки - здравоохранения, сказал, что дело не в том, как Джонсон справляется с рекордным ростом цен, брекситом, энергетическим и прочими кризисами, сотрясающими Великобританию.

Дело в самом Джонсоне.

"Общество ожидает от всех нас - от всех нас - честности и принципиальности во всем. Это не абстрактный вопрос. [...] Эффективная деятельность правительства требует лояльности и коллективной ответственности, конечно, а я инстинктивно командный игрок и в последний год я целиком сосредоточился на эффективном управлении. Однако в последние месяцы удержаться на канате между лояльностью и принципиальностью стало невозможно. Господин спикер, я никогда не стану рисковать своей принципиальностью", - заявил в парламенте Джавид.

Чем не угодил Джонсон

Упомянутые им "события" - это череда скандалов, каждый из которых упирался в то, что Джонсон сначала все отрицал, а потом признавал и извинялся. Его обвиняли в патологической лжи и желании любой ценой удержаться у власти.

Самым крупным оказался скандал с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун и обвинениями в том, что премьер неоднократно говорил неправду в парламенте, а после появления новых свидетельств его лукавства, ссылался на плохую память или добросовестное заблуждение.

Ту же тактику он выбрал в последней истории с членом его правительства, которого обвинили в сексуальных домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе. Джонсону поставили на вид назначение этого депутата на высокую должность вопреки тому, что тот уже был замешан в подобной истории раньше.

Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться - но только когда появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично и даже если он забыл, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.

"Бегут от крысы"

"Скандалы, аморальное поведение, провалы в политике привели к тому, что нынешнее правительство разваливается на глазах", - сказал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и не пощадил даже тех, кто в итоге все же подал в отставку.

Джонсон очень популярен в Украине, но дома его медовый месяц давно закончился ФОТО: PA Media

"Те, кто выгораживал его все это время, и только теперь уходят - в них нет ни капли порядочности. Похоже, мы имеем дело с первым в истории случаем, когда тонущий корабль бежит от крысы", - сказал сэр Кир.