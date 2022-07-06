Ср, 6.07.2022
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Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей

Водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на Елгавском шоссе

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

На Елгавском шоссе произошла трагедия со смертельным исходом - в результате столкновения с микроавтобусом погибла женщина. Трагедия произошла на прямом и хорошо просматриваемом участке дороги средь бела дня, сообщает передача Degpunktā.

Водитель микроавтобуса на Елгавском шоссе, недалеко от Петерниеки, выехал за пределы проезжей части и стал причиной смертельного столкновения с пешеходом – 42-летней женщиной, которая шла по обочине шоссе.

Мужчина говорит, что немного перевел взгляд в сторону и съехал с трассы: "Я задел ее левым зеркалом".

Если бы транспортное средство проехало от пешехода на пять метров дальше, трагедии бы не произошло. К сожалению, жизнь женщины оборвалась сразу после удара.

Пока у сотрудников полиции нет в открытом доступе информации о том, признан ли водитель виновным. Также необходимо узнать траекторию движения пешехода.

По предварительной информации, тело оказалось посреди дороги из-за бокового удара. Официально известно, что водитель микроавтобуса не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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