Водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на Елгавском шоссе

Водитель микроавтобуса на Елгавском шоссе, недалеко от Петерниеки, выехал за пределы проезжей части и стал причиной смертельного столкновения с пешеходом – 42-летней женщиной, которая шла по обочине шоссе.

Мужчина говорит, что немного перевел взгляд в сторону и съехал с трассы: "Я задел ее левым зеркалом".

Если бы транспортное средство проехало от пешехода на пять метров дальше, трагедии бы не произошло. К сожалению, жизнь женщины оборвалась сразу после удара.

Пока у сотрудников полиции нет в открытом доступе информации о том, признан ли водитель виновным. Также необходимо узнать траекторию движения пешехода.

По предварительной информации, тело оказалось посреди дороги из-за бокового удара. Официально известно, что водитель микроавтобуса не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке