Трагедия в Буче: история человека, восставшего из мертвых

"Это был не столько страх, сколько отчаяние, - отвечает она, - я тогда была очень растеряна и не могла понять, как это произошло, почему мой одноклассник лежит на земле". Все происходило так быстро. Кроме того, она только что увидела, что ее сын Славик был среди этих людей. Его схватили отдельно, избили, а потом привели к остальным. Стоя в ряду, Славик увидел кровь на земле неподалеку и услышал, как российские военные говорят о раненом человеке. Почти наверняка это был Андрей Вербовый. "Я слышал, как они говорили между собой, что прикончат его, потому что он не выживет", - вспоминает Славик. Он начал опасаться за свою жизнь.

Ирина нашла офицера и попросила спасти Славика. Военный выслушал ее, затем подозвал украинского информатора - возможно, одного из задержанных, который раскололся после расстрела Виталия Карпенко, - и спросил его: "Он один из них?"

"Нет", - последовал ответ. Славика отпустили к матери. Жителям сказали идти домой, но Ирина помнит зловещее чувство, когда она уходила. "Я боялась, что произойдет что-то ужасное".

На следующий день, 5 марта, жена Андрея Вербового Наталья отправила ему сообщение.

"Где ты? Твоя цепочка у меня, амулет тоже. Я защищаю тебя от всего плохого. Мы молимся за тебя. Мы ждем твоего звонка. Напиши нам хотя бы два слова".

К тому моменту Андрей был уже мертв.

Иван Скиба чувствовал, что время уходит. К позднему вечеру 4 марта двое из восьми человек, захваченных вместе с ним, были застрелены. "Русские начали говорить между собой, что они будут с нами делать. Разговор был следующим: "Что нам с ними делать?". Второй говорит: "Так прикончи, только выведи, чтобы здесь не валялись".

Оставшихся мужчин вывели за угол в небольшой дворик. Из-под края одежды Иван видел тело мужчины, лежащее на небольшой бетонной площадке. Его явно застрелили раньше. Российские военные начали издеваться над своими жертвами. "Они наслаждались казнью, использовали нецезурную брань, говорили: "Вот и все. Тебе капут!" Иван вспоминает последний обмен репликами со своими товарищами. "Мы попрощались друг с другом и все". Среди тех, с кем он прощался, был Святослав Туровский, крестный отец его дочери.

По словам Ивана, Анатолий Приходько внезапно решил бежать, но был сразу же застрелен. Затем россияне открыли огонь по остальным. "Я почувствовал, как пуля попала мне в бок, - вспоминает Иван. - Она ранила меня, и я упал".