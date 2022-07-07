TVNET объясняет: как может выглядеть обязательная военная служба в Латвии?

Однако пока неясно, как мог бы проходить подбор новобранцев. Министр на пресс-конференции заявил, что надеется использовать возможности, предоставляемые современными технологиями. Как это будет реализовано на практике - еще предстоит решить.

Текущий план гласит, что "отслужить" можно будет четырьмя способами.

Первый - служба в гособороне, или классическая служба. "Ее выполнение будет обеспечивать мотострелковая бригада Сухопутных войск, а значит, местом службы будет Адажская база. Солдаты будут знать свое подразделение, его задачи и специфику, а также знать своих военнослужащих и командиров", - объясняет Гнезе.

Ожидается, что продолжительность такого вида службы составит 11 месяцев плюс один месяц отпуска и будет состоять из трех частей: трех месяцев базовой военной подготовки, трех месяцев военно-специальной подготовки и пяти месяцев службы в части Национальных вооруженных сил. На данный момент за такую службу планируется компенсация - 400 евро в месяц.

Вторым способом прохождения службы может стать вступление в Земессардзе, заключение пятилетнего контракта, который предусматривает очную подготовку 20 дней в году.

Третий способ - пройти курс командира взвода в университете. Здесь, однако, следует отметить, что это не просто дополнительный курс к существующему учебному плану. Подготовка командиров взводов регулируется Постановлением Кабинета Министров № 48 "Порядок специальной военной подготовки учащихся". Оно предусматривает, что специальная воинская подготовка организуется в три этапа, из которых командир взвода является последним этапом.

Закон предусматривает, что подготовка младших инструкторов может быть начата только после успешного прохождения базовой подготовки солдат, а подготовка командиров Земессардзе - после успешного прохождения базовой подготовки солдат и подготовки младших инструкторов. Таким образом на практике второй и третий виды службы взаимоисключающие - начать обучение на командира взвода может только человек, уже прошедший службу в Земессардзе.

Последним видом службы является альтернативная служба. На данный момент неясно, что именно она означает или включает в себя. По информации Минобороны, это работа в одной из структур трех министерств - благосостояния, внутренних дел и здравоохранения. Как объясняет Гнезе, об альтернативной службе еще придется принять решение. "Следует отметить, что Служба национальной обороны пока находится в стадии разработки - решение о ней должны будут принять Кабмин и Сейм. Если будет принято решение о ее введении, ответственные министерства должны будут разработать предложения по альтернативной службе", - пояснила Гнезе.

К примеру, в Швеции конкретно не определено, что такое альтернативная служба, группы формируются нерегулярно, по заявкам, тогда как в Эстонии альтернативная служба может проходить в различных структурах государственных учреждений, аналогично тому, что планируется в Латвии.

В настоящее время неясно, каковы могут быть затраты на реализацию такого плана. Долгое время одним из главных аргументов, почему в Латвии нельзя было ввести обязательную военную службу, были связанные с ней высокие расходы. Сейчас ситуация, похоже, изменилась. "В первые два-три года служба не потребует больших инвестиций со стороны оборонной промышленности, так как для запланированного количества служащих будет достаточно уже существующей инфраструктуры", - призналась Гнезе.

По ее словам, в соответствии с текущим планом дополнительные ресурсы могут потребоваться после первых двух-трех лет. "В период с 2025 по 2026 год потребуются инвестиции в размере примерно 60-70 миллионов евро", - рассказала Гнезе.

Однако после окончания переходного периода, когда ожидается, что ежегодное количество служащих составит около 5000 человек, необходимые инвестиции могут составить 100-120 миллионов евро.

Поскольку в первый год служба все же планируется добровольной, мы спросили у министерства, какие действия могут быть приняты, если запланированные 500 человек не будут собраны на каждом этапе набора. "Министерство обороны надеется, что молодые люди увидят возможности, предоставляемые Службой национальной обороны, не только для того, чтобы подготовиться к различным кризисам, но и для того, чтобы защитить своих близких и друзей", - указывает Гнезе.

Основываясь на отзывах действующих солдат и служащих Земессардзе, в министерстве убеждены, что и из этих сформированных частей можно будет создать сплоченные команды. "Движущей силой Службы национальной обороны станут профессиональные офицеры и инструктора, годами работающие с личным составом, задача которых - создать сплоченное, боеспособное подразделение, в котором каждый солдат является частью команды хороших друзей", - говорит Гнезе.