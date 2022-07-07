Фактомат ⟩ Может ли Пабрикс единолично втянуть Латвию в войну?

С другой стороны, основной целью "операций по активной киберобороне Национальных вооруженных сил" является обеспечение непрерывности работы критически важных инфраструктур в Латвии в случае военной угрозы.

"Эти операции включают в себя действия в киберсреде, направленные на сдерживание, предотвращение или прекращение кибератак на критически важную инфраструктуру Латвии",

- говорит Скраучс.

Также он подчеркивает, что такие поправки были необходимы для обеспечения скорости, оперативности и конфиденциальности принятия решений. Причем решение принимает не министр обороны единолично, а по согласованию с премьер-министром и министром иностранных дел. Поэтому нет оснований утверждать, что глава Минобороны единолично принимает решение о проведении таких операций.

Может ли министр обороны единолично принять решение об участии Вооруженных сил Латвии в войне?

Статья 43 Конституции гласит, что "Президент государства объявляет войну на основании решения Сейма".

Скраучс подчеркивает, что поправки в закон не предусматривают возможности принятия министром обороны решения об участии Национальных вооруженных сил в войне на территории Украины. "Более широкое военное участие регулируется законом об участии NBS в международных операциях, где уровни принятия решений предусмотрены соответствующим образом", - раскрывает Скраучс.

В упомянутом законе говорится, что решение о привлечении NBS к международным миссиям принимает Кабмин, а не министр обороны.

В то же время в законе указано, что по специальному запросу министр обороны может принять решение об участии отдельного специально подготовленного контингента NBS в международных спасательных операциях и международных гуманитарных операциях в государствах-членах Организации Североатлантического договора или Европейского Союза.

Однако ни один из этих случаев нельзя считать фактическим объявлением войны, поскольку в указанном законе перечислены виды международных операций - миротворческие, спасательные, гуманитарные и такие военные операции, которык соответствуют статье 51 Устава ООН о коллективной самообороне.

TVNET также обратился к экспертам в области права, чтобы уточнить, не противоречат ли вышеупомянутые поправки Конституции. Гунар Кутрис, преподаватель Латвийского университета и бывший председатель Конституционного суда, рассказал порталу:

"На первый взгляд, противоречия со статьей 43 Конституции я действительно не вижу, потому что классическое понимание таково, что начало или объявление войны это все-таки не проведение отдельной спецоперации".

Однако он указал, что для полного понимания вопроса необходимо углубленное исследование, поскольку при оценке вопроса необходимо учитывать различные аспекты. "Главный вопрос заключается в том, следует ли рассматривать "спецоперацию, проводимую NBS в зарубежных странах", как начало войны. Следует также оценить доктрину спецопераций НАТО", - говорит Кутрис. Таким образом, чтобы судить о соблюдении или, наоборот, несоблюдении Конституции, необходимо учитывать ряд нюансов, связанных с целями конкретных операций и их согласованием.

Кроме того, следует учитывать, что Латвия входит в состав НАТО. Как указано в учредительном соглашении альянса, это коллективная организация, и в ней подчеркивается, что целью альянса является защита и укрепление коллективной безопасности, а не нападение. Таким образом, следует учитывать, что одним из основных моментов, подчеркиваемых при разработке стратегии национальной обороны, является содействие международному сотрудничеству.