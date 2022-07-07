Чт, 7.07.2022
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Борис Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS / SCANPIX

В четверг, 7 июля, после нескольких скандалов и прошений об отставке нескольких министров и других чиновников, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам объявил, что оставляет пост главы Консервативной партии, а пост главы правительства покинет после определения преемника.

Джонсон сообщил, что на следующей неделе объявят график выборов нового главы партии и поблагодарил народ Великобритании за возможность быть премьер-министром, а также сказал, что ему грустно "оставлять лучшую работу на свете".

Помимо этого действующий премьер заявил, что горд тем, чего добилось его правительство, на долю которого выпали тяжелые времена как в масштабах страны, так и всего мира. По его словам, министры достойно справились с Брекситом, сделали все возможное для победы над пандемией и возглавили общественность всего мира в борьбе против агрессии Путина в Украине.

Также Джонсон обратился к украинцам, заверив, что Британия продолжит поддерживать их страну при любых обстоятельствах и выполнит все данные обещания.

Что случилось?

В последние дни несколько министров правительства Джонсона подали в отставку, самого Джонсона призвали сделать то же самое. Пока Джонсон публично отклонял эти требования.

Как сообщалось, во вторник в отставку подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, в среду это сделали более 30 министров и других правительственных политических чиновников, продемонстрировав свое недовольство действиями Джонсона и связанными с ним скандалами.

Репутация премьер-министра серьезно пострадала из-за скандалов, связанных с вечеринками на Даунинг-стрит, которые проводились в нарушение ограничений из-за пандемии Covid-19, во вторник же Джонсон был вынужден извиниться за то, что забыл информацию о недостойном поведении бывшего заместителя главного констебля консерваторов Криса Пинчера.

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