Борис Джонсон объявил об отставке

Джонсон сообщил, что на следующей неделе объявят график выборов нового главы партии и поблагодарил народ Великобритании за возможность быть премьер-министром, а также сказал, что ему грустно "оставлять лучшую работу на свете".

Помимо этого действующий премьер заявил, что горд тем, чего добилось его правительство, на долю которого выпали тяжелые времена как в масштабах страны, так и всего мира. По его словам, министры достойно справились с Брекситом, сделали все возможное для победы над пандемией и возглавили общественность всего мира в борьбе против агрессии Путина в Украине.

Также Джонсон обратился к украинцам, заверив, что Британия продолжит поддерживать их страну при любых обстоятельствах и выполнит все данные обещания.

Что случилось?

В последние дни несколько министров правительства Джонсона подали в отставку, самого Джонсона призвали сделать то же самое. Пока Джонсон публично отклонял эти требования.

Как сообщалось, во вторник в отставку подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, в среду это сделали более 30 министров и других правительственных политических чиновников, продемонстрировав свое недовольство действиями Джонсона и связанными с ним скандалами.

Репутация премьер-министра серьезно пострадала из-за скандалов, связанных с вечеринками на Даунинг-стрит, которые проводились в нарушение ограничений из-за пандемии Covid-19, во вторник же Джонсон был вынужден извиниться за то, что забыл информацию о недостойном поведении бывшего заместителя главного констебля консерваторов Криса Пинчера.