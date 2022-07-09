Фото ⟩ Седокова вернулась к записи песен. Как ей помогает Тимма?

Анна Седокова рассказала своим фолловерам, что решила дома воссоздать музыкальную студию. Для этого ей необходимо аппаратура.

Она не стала скрывать, что купить музыкальные инструменты ей помог ее супруг Янис Тимма. Он без лишних слов приобрел все, что Анне было нужно.

Стоит сказать, это не первый раз, когда Янис помогает жене. Прошлый раз они вместе ездили по магазинам и покупали ткани для создания новой коллекции бренда Седоковjq La Story.

Напомним, 39-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, кроме музыкальной карьеры, имеет собственный бренд одежды La Story. Его знаменитость основала 2012 году.

С момента начала войны в Украине Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост и делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми. Отдельно знаменитость много писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль на время и пропала. После она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков. Сейчас звезда с семьей находится в США и перевела туда весь свой бизнес.