Видео ⟩ Полицейский спас мужчину, прыгнувшего в Даугаву с Островного моста

Видео: Спасение мужчины, спрыгнувшего с Островного моста

При осмотре водоема у Островного моста спасатель RPP DŪCAP не обнаружил человека ни у моста, ни в воде, поэтому сразу направился к Даугаве, где заметил катер с людьми, бросившими человеку в воде спасательный круг, который тот то брал, то отпускал.

Сотрудник RPP DŪCAP, приблизившись к человеку в воде, заметил, что тот отпустил спасательный круг и медленно уходит под воду. Отреагировав на ситуацию, сотрудник схватил мужчину за ногу и втянул в лодку. Пострадавший мужчина был в сознании.

Мужчину срочно доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи (NMPD) для осмотра и оказания помощи. Также спасателя и пострадавшего на берегу встретили сотрудники VUGD и Госполиции.

По сравнению с прошлым годом количество спасенных утопающих в этом году значительно увеличилось. В прошлом году в Риге спасли 5 утопающих, а с 1 января по 5 июля 2022 года - уже 10. Рижская муниципальная полиция напоминает об осторожности вблизи водоемов и призывает использовать для купания места, за которыми постоянно наблюдают спасатели RPP.