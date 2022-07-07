В Польше установлены британские зенитные ракеты Sky Sabre
В Польше установлены зенитно-ракетные комплексы Sky Sabre британского производства, дополнительно укрепившие систему ПВО страны, сообщили в среду, 6 июля, польские СМИ.
В Польше установлены зенитно-ракетные комплексы Sky Sabre британского производства, дополнительно укрепившие систему ПВО страны, сообщили в среду, 6 июля, польские СМИ.
В Польше уже развернуты два зенитно-ракетных комплекса Patriot американского производства.
Агентство IAR сообщает, что оборудование Sky Sabre, расположенное на востоке Польши недалеко от границы с Украиной, уже установлено и испытано.
Министерство обороны Польши также подтвердило, что для поддержки подразделений 18-й моторизованной дивизии в страну прибыли британские танки Challenger.
Всего Великобритания отправила в Польшу 14 танков, а также бронемашины для их обслуживания.
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