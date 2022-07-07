Чт, 7.07.2022
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Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей

В Польше установлены британские зенитные ракеты Sky Sabre

ФОТО: EPA/Scanpix

В Польше установлены зенитно-ракетные комплексы Sky Sabre британского производства, дополнительно укрепившие систему ПВО страны, сообщили в среду, 6 июля, польские СМИ.

В Польше уже развернуты два зенитно-ракетных комплекса Patriot американского производства.

Агентство IAR сообщает, что оборудование Sky Sabre, расположенное на востоке Польши недалеко от границы с Украиной, уже установлено и испытано.

Министерство обороны Польши также подтвердило, что для поддержки подразделений 18-й моторизованной дивизии в страну прибыли британские танки Challenger.

Всего Великобритания отправила в Польшу 14 танков, а также бронемашины для их обслуживания.

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