Директора ФБР и MI5 предупреждают о растущей угрозе со стороны Китая

Генеральный директор MI5 Кен Маккаллум заявил, что служба уже "более чем удвоила наши ранее ограниченные усилия по борьбе с деятельностью Китая, которая вызывает обеспокоенность", добавив, что служба проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что китайское правительство представляет собой наибольшую долгосрочную угрозу экономической и национальной безопасности для Соединенных Штатов, Великобритании, их союзников в Европе и других странах.

"Китайское правительство пытается изменить мир, вмешиваясь в нашу политику (и, должен добавить, в политику наших союзников)", - сказал Рэй, утверждая, что Пекин напрямую вмешивался в выборы в Палату представителей США в этом году в Нью-Йорке.

Рэй предупредил, что китайское правительство представляет более серьезную угрозу для западных компаний, чем многие думают, и хочет украсть технологии у западных компаний.

Хакерская программа китайского правительства "больше, чем во всех других крупных странах вместе взятых", сказал директор ФБР.

В прошлом году Великобритания поделилась разведывательными данными с 37 странами, чтобы помочь им защититься от кибершпионажа, сказал Маккаллум, добавив, что в мае они успешно предотвратили изощренную угрозу, нацеленную на аэрокосмические компании.

Что касается Тайваня, который Китай называет своей территорией, Рэй сказал, что Китай может попытаться захватить его силой, и если он это сделает, это станет одним из самых больших потрясений для бизнеса, которые когда-либо видел мир.

"Я боюсь, что широко распространенное на Западе предположение о том, что растущее благосостояние Китая и расширение связей с Западом автоматически приведет к большей политической свободе, оказалось явно ошибочным", - заявил Маккаллум.

Пресс-секретарь китайского посольства в Великобритании заявил, что претензии американских и британских разведчиков к Китаю совершенно необоснованны.

Представитель посольства заявил, что Китай призвал две страны "четко понять тенденции времени, отказаться от давно устаревшего менталитета холодной войны, прекратить распространение "китайской угрозы", прекратить конфронтацию и создание конфликтов".