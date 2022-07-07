Липман подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека

Липман обратится в Европейский суд в связи с решением латвийского суда по иску SIA Possessor (ранее Агентство приватизации) о взыскании с предпринимателей Кирова и Филиппа Липманов причиненных убытков, сообщила агентству LETA адвокат Липмана Лаума Балоде.

Адвокат пояснил, что Липманы подали жалобу в ЕСПЧ, и в настоящее время суд в установленном порядке рассматривает возможность принятия этой жалобы и возбуждения уголовного дела.

"Липманы считают, что их права человека на собственность были нарушены решением латвийского суда, и это также просят оценить ЕСПЧ", - сказала Балоде.

Она добавила, что в случае, если ЕСПЧ возбудит уголовное дело, возможны три варианта - либо ЕСПЧ признает жалобу обоснованной и определит некую компенсацию, подлежащую выплате бизнесменам, либо признает нарушение и это будет основанием повторно обратиться в латвийский суд с ходатайством о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами. Точно так же ЕСПЧ может отклонить жалобу Липмана, добавила Балоде.

Уже сообщалось, что в январе того же года вступил в силу приговор суда, которым Рижский районный суд взыскал с отца и сына Липманов более 1,9 млн евро, которые они теперь должны будут выплатить в Государственную казну.

Суд постановил взыскать убытки в размере 1 903 294 евро, а также судебные издержки в размере 31 732 евро и расходы, связанные с ведением дела, в размере 7 133 евро, или в общей сложности 1 942 160 евро.

Липмани подал кассационную жалобу, но Департамент по гражданским делам Верховного суда (ВС) принял решение не возбуждать кассационное производство, таким образом решение областного суда вступило в законную силу, сообщили агентству LETA в суде.

Основанием для дела послужили выводы Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) о том, что с 27 октября 2010 года Липманы действовали согласованно и совместно приобрели долю в капитале Grindeks в размере 50,02%, но вопреки закону, не сделали обязательного предложения о выкупе акций у других акционеров.

За это Липманы были оштрафованы, но 21 февраля 2017 года Кабинет Министров уполномочил Агентство приватизации (SIA Possessor) подать на них в суд от имени латвийского государства о возмещении ущерба государственному пенсионному бюджету.

Правительство, продало свои акции на аукционе 8 ноября 2016 года по 3,85 евро за акцию, т.е. чуть более чем за 846 тысяч евро. С другой стороны, если бы семья Липманов сделала обязательное предложение о выкупе акций, цена одной акции должна была бы составить 12,51 евро. Следовательно, государство понесло убытки в размере 1 903 294 евро.

Possessor ранее высказывал мнение, что судебные решения в данном случае играют жизненно важную роль в обеспечении судебной практики и содействии дальнейшему развитию прав в случаях обязательного выкупа акций, а также в повышении осведомленности общественности и инвесторов об усилении защиты права миноритарных акционеров.

Представители Possessor несколько раз встречались с Липманами и их представителями до подачи иска в суд, чтобы решить спор путем переговоров, но безуспешно.