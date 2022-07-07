ReTV и "Чайка": мэр Даугавпилса посетил праздничное мероприятие Беларуси

Мероприятие началось вечером, и ресторан могли посещать только приглашенные лица, среди которых были политик от партии "Согласие" Андрей Элксниньш и первый вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев из партии "Русский союз Латвии", а также бизнесмены и другие лица.

Андрей Элксниньш, председатель Даугавпилсской городской думы, заявил, что дипломатическая миссия Беларуси в настоящее время официально действует в Даугавпилсе, и "несмотря ни на какие заявления, она продолжает здесь работать. Я посещаю многие мероприятия, организации, мероприятий с большим удовольствием, дабы в первую очередь позаботиться об интересах наших граждан".

На вопрос, поставленный ReTV и порталом "Чайка", не считает ли он неправильным идти на мероприятие, организованное государством-агрессором и осужденное правительством и президентом Латвии, Элксниньш ответил: "не слышал, читал".

И VDD, и МИД высказали свое мнение службе новостей ReTV и порталу "Чайка" о действиях латвийских официальных лиц при посещении мероприятия, организованного государством-агрессором.

Служба госбезопасности Латвии

В текущей геополитической ситуации участие латвийских государственных и местных органов власти в мероприятиях, организованных государством-агрессором Россией или ее ближайшим союзником Беларусью, не соответствует интересам национальной безопасности Латвии. Такое поведение противоречит осуждающей позиции латвийского государства в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины и ее народа, а также не способствует единству латвийского общества в этих сложных условиях.

Солвита Мартинсоне, представитель Министерства иностранных дел:

Генеральному консульству Беларуси в Даугавпилсе не запрещено проводить праздничные мероприятия. Однако латвийским чиновникам следует тщательно оценивать участие в подобных мероприятиях, принимая во внимание нелегитимные выборы Лукашенко, репрессии против гражданского общества, гибридную атаку на границе Латвии, а также российскую агрессию в Украине.