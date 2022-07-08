Видео ⟩ Бывший премьер-министр Японии скончался после покушения

Как сообщили NHK и агентство Kyodo, некий человек дважды выстрелил в спину Абэ из ружья, когда 67-летний политик выступал с речью.

Video shows the moment former Japanese PM Shinzo Abe was shot from behind as he campaigned in the city of Nara. Abe was rushed to the hospital in critical condition.



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После выстрела на шее Абэ выступила кровь, и он упал, сообщил агентству Jiji источник в правящей Либерально-демократической партии, которую ранее представлял бывший премьер-министр.

Полиция задержала предполагаемого стрелка - 42-летнего бывшего бойца морских сил самообороны Японии. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокацу Матсуно, комментируя покушения на Абэ, заявил, что "с таким варварством мириться невозможно".

Ранее глава правительства Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

"Я молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ выжил", - сказал Кисида. "Это варварский поступок во время предвыборной кампании на основах демократии, и он абсолютно непростителен", - добавил он.

Также сообщалось, что Абэ был доставлен в больницу без признаков жизни.

"Абэ доставили в больницу, но, по последним сведениям, у него - "остановка сердечно-легочной системы". Это может означать, что он мертв, но это пока не подтверждено", - передавал корреспондент BBC в Токио Руперт Уингфилд-Хейз.

67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.

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