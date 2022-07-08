Пт, 8.07.2022
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Каспар Галкин, пресс-секретарь Минобороны
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Главы МИД стран G20 на Бали не стали фотографироваться с Лавровым. РФ призвали остановить войну
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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече лидеров G20 на Бали в Индонезии ФОТО: Reuters/ScanPix

Министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20) на встрече на Бали в Индонезии отказались делать традиционную групповую фотографию из-за присутствия главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает японское агентство Kyodo, пишет "Медуза".

По его данным, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие западные дипломаты пытались избежать совместной съемки с главой МИД России. Российская сторона это не комментировала.

Начиная встречу министров иностранных дел G20, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала Россию к прекращению войны на Украине.

"Наш долг - закончить войну как можно раньше и разрешить наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - подчеркнула Марсуди.

Она указала, что мир только начал восстанавливаться после пандемии Covid-19, и теперь ему предстоит пережить новый кризис - войну в Украине.

В глобальном масштабе война оказывает тройное влияние - на продовольствие, энергоресурсы и налоговые поступления, и, как обычно, больше всего страдают развивающиеся страны, добавила министр.

Ретно Марсуди ранее сообщила, что 7 июля представители стран G7 отказались участвовать в приветственном ужине из-за присутствия Лаврова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров их отсутствия не заметил.

Reuters пишет, что, когда Сергей Лавров во время визита на Бали фотографировался вместе с министром иностранных дел Индонезии,

в зале раздались крики: "Когда вы остановите войну?!" и "Почему вы не остановите войну?!".

7 июля на Бали открылся очный Совет министров иностранных дел G20, основные дискуссии пройдут 8 июля. 

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