Little Big: "Мы, наверное, потеряем аудиторию, но у нас появится новая история"

Россию группа покинула еще в марте. Они поняли, что надо уехать, после того, как им стали говорить, что антивоенные посты следует удалить.

"Я понял, что такое продолжится. Это будет происходить повсеместно, потому что военная цензура говорит о том, что нет никакой войны и так далее... Поэтому они будут давить тех людей, кто выступает против военных действий. И мы поняли, что для того, чтобы мы могли высказывать свою позицию, нам придется уехать, потому что иначе ты должен молчать либо быть "за" - объяснили Софья Таюрская и Илья Прусикин.

Они подчеркнули, что сейчас уже невозможно молчать. С самого начала их внесли в так называемые "черные списки". Музыканты объяснили, что гастроли в РФ придется отменять именно из-за давления на концертные площадки. Они также читали очень много новостей, с призывом лишить их гражданства РФ.

"Невозможно лишить ни меня, ни Соню, ни кого либо из русских людей. Невозможно лишить гражданства", - заметил Прусикин, добавив, что это их законное право, по праву рождения.

Коллеги артистов пока остались в РФ из-за юридических сложностей и бюрократии, чтобы сделать визу. Но он надеется, что все наладится. Что касается про некогда работу в прокремлевском проекте "Спасибо Ева!", то Прусикин подчеркнул, что когда он работал там, то не знал, что он курировался правительством РФ. Он был изначально творческим. Он заметил, что не жалеет, что был там. Да, жаль, что на проект шли деньги из Кремля, но шоу было хорошее, а Прусикин был честен со зрителями.

Про США он объясняет, что это мультикультурная страна, где место есть каждому. Он не чувствует плохого отношения. Их песня Generation Cancellation - это антивоенный манифест. Они выразили свое мнение, пусть оно даже кому-то и не понравится.

"Тут дело не в заработке денег, дело не в накоплении аудитории. Дело в нашей позиции. Я думаю, если мы станем группой, которая будет выпускать каждый раз какие то антивоенные, политические, околополитические песни, то да, мы, наверное, потеряем аудиторию, но у нас появится новая история. Но мы не планируем становиться политической группой. Мы не собираемся становиться политическими активистами... Мы говорим о том, что война. Это ужас, это невозможно. Жизнь каждого человека важна. А вы убиваете сотни детей? Это невозможно. Это нужно прекращать в любом случае. И вот наша позиция", - заметили музыканты.

Илья Прусикин и Соня Таюрская заметили, что они не боятся. Им главное делать то, что они умеют - писать песни и снимать клипы. Они высказались не для одобрения, а потому что им было важно это сделать.

Видео: Интервью с Ильей Прусикиным и Соней Таюрской