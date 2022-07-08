Пт, 8.07.2022
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  • Мэр Даугавпилса посетил праздник в честь дня независимости Беларуси: министр требует объяснений

Мэр Даугавпилса посетил праздник в честь дня независимости Беларуси: министр требует объяснений

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс потребует объяснений по поводу действий мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша ("Согласие"), который присутствовал на праздновании дня независимости Беларуси в ресторане отеля Latgola.

Как отмечает Плешс в Facebook, Россия каждый день использует территорию Белоруссии, чтобы обстреливать Украину и убивать ее жителей.

"Сотрудничество с такими режимами невозможно. Это угроза национальной безопасности.

Я немедленно потребую объяснений от мэра Даугавпилса Элксниньша по поводу конкретных действий", - пишет министр.

Мероприятие проходило вечером, и ресторан могли посетить не только приглашенные, среди которых были Элксниньш и первый вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев (Русский союз Латвии), но и бизнесмены и другие лица.

Элксниньш заявил телеканалу ReTV и порталу Чайка, что в настоящее время белорусское консульство официально работает в Даугавпилсе, несмотря ни на какие заявления.

"Я с большим удовольствием посещаю многие мероприятия, организации и события, чтобы в первую очередь заботиться об интересах наших горожан", - сказал Элксниньш.

На вопрос журналистов, не считает ли он неправильным идти на мероприятие, организованное государством-агрессором и осужденное правительством и президентом Латвии, Элксниньш ответил, что о таком не слышал и не читал.

В Службе государственной безопасности (СГБ) заявили, что в нынешней геополитической ситуации участие латвийских государственных и местных чиновников в мероприятиях, организованных государством-агрессором Россией или ее ближайшим союзником Беларусью, не соответствует интересам национальной безопасности Латвии.

"Подобный поступок противоречит осуждающей позиции латвийского государства в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины и ее народа, а также не способствует единству латвийского общества в этих сложных условиях", - заявили в СГБ.

Представитель МИД Солвита Мартинсоне сказала, что белорусскому консульству в Даугавпилсе не запрещено проводить праздничные мероприятия, однако латвийским должностным лицам следует тщательно оценивать участие в них, учитывая нелегитимность выборов авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, репрессии против гражданского общества, гибридную атаку на границе Латвии, а также российскую агрессию в Украине.

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