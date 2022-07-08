Пт, 8.07.2022
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Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии

Триллер в рижском автосалоне: мужчина с пистолетом требовал переписать на него автомобиль McLaren

ФОТО: Shutterstock

Вчера, 7 июля, около 15:00 в автосалон в Пардаугаве зашел молодой человек. Подойдя к сотруднику, он внезапно вытащил из кармана пистолет, приставил к его виску и потребовал зарегистрировать на его имя автомобиль McLaren. Сотрудник попытался успокоить мужчину, сказав, что сразу приступит к оформлению необходимых документов, но тому нужно положить пистолет на стол.

Тот согласился. Тем временем другой сотрудник автосалона, наблюдавший за происходящим со стороны, вызвал на место происшествия полицию.

На место прибыли сотрудники батальона специального назначения Государственной полиции, которые задержали мужчину и доставили его в полицейский участок. Подозреваемый не оказал сопротивления, и арест был произведен без происшествий. Установлено, что задержанный 1993 года рождения и ранее в поле зрения полиции не попадал.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 176 и ч. 4 стать 15  Уголовного кодекса - за покушение на ограбление. Однако не исключено, что в ходе следствия уголовный процесс будет переквалифицирован по другой статье.

Установлено, что оружие, использованное нападавшим, - газовый пистолет, не зарегистрированный, в том числе, для хранения и ношение. В связи с нарушениями оборота оружия будет возбуждено административное дело.

Подозреваемый взят под надзор полиции.

В отношении мужчины назначена экспертиза с целью выяснить, не находился ли он под воздействием какого-либо опьяняющего вещества. Также ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.

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