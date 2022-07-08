Пт, 8.07.2022
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Вита Анда Терауда, депутат Сейма

Проблемы с подачей газа: в эстонской Нарве введено чрезвычайное положение

Нарва. Эстонско-российский погранпункт. ФОТО: Konstantin Sednev

В связи с сообщением Enefit Power AS о возможном нарушении поставки жизненно важных услуг, связанном с риском прекращения подачи природного газа, городская управа эстонского города Нарва сегодня, 8 июля, ввела режим чрезвычайной ситуации, передает Rus.Postimees.

На данный момент у компании Enefit Power газ для отопления города имеется, но подтвердить его наличие в следующем году сложно. У города имеется возможность отапливаться сланцевым маслом, которое дешевле и стабильнее, поэтому компания Enefit Power планирует обратится за соответствующим разрешением в Департамент окружающей среды.

"С одной стороны, мы хотим поддержать компанию Enefit Power, а с другой стороны, дать сигнал государству. Эта чрезвычайная ситуация - своеобразный сигнал, так как мы в ответе за благополучие наших людей, поэтому и обращаем внимание уже сейчас на возможную социальную проблему", - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Чрезвычайная ситуация дает Enefit Power AS возможность ходатайствовать у Департамента окружающей среды о выдачи разрешения на использование сланцевого масла для обеспечения централизованного теплоснабжения города Нарвы в случае перебоев с подачей природного газа.

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