Пт, 8.07.2022
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Юрий из Латвии, руководитель департамента развития в украинской компании

Европа может остаться без Facebook и Instagram

ФОТО: Shutterstock

Гражданам Европы, возможно, придется отказаться от популярных социальных сетей Facebook и Instagram уже в этом году, так как ирландский регулятор по защите данных не собирается идти на уступки в вопросе запрета потока данных пользователей компаний в США, сообщает Politico.

Комиссия по защите данных Ирландии сообщила в четверг, 7 июля, другим европейским регулирующим органам, что не позволит Meta (материнской компании Facebook) отправлять данные пользователей соцсети в Соединенные Штаты. Что касается пользовательских данных, Meta годами борется с европейскими активистами в области конфиденциальности.

В 2020 году Суд Европейского союза отменил соглашение о конфиденциальности данных между США и ЕС из-за опасений по поводу практики США в слежке за гражданами.

Meta предупредила, что такой запрет может привести к тому, что ее услуги больше не будут доступны в Европе. Это касается и популярных социальных сетей Facebook и Instagram.

Решение Ирландии еще должно быть одобрено другими европейскими регуляторами по защите данных. На принятие решения у них будет месяц.

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