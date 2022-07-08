Европа может остаться без Facebook и Instagram

Комиссия по защите данных Ирландии сообщила в четверг, 7 июля, другим европейским регулирующим органам, что не позволит Meta (материнской компании Facebook) отправлять данные пользователей соцсети в Соединенные Штаты. Что касается пользовательских данных, Meta годами борется с европейскими активистами в области конфиденциальности.

В 2020 году Суд Европейского союза отменил соглашение о конфиденциальности данных между США и ЕС из-за опасений по поводу практики США в слежке за гражданами.

Meta предупредила, что такой запрет может привести к тому, что ее услуги больше не будут доступны в Европе. Это касается и популярных социальных сетей Facebook и Instagram.

Решение Ирландии еще должно быть одобрено другими европейскими регуляторами по защите данных. На принятие решения у них будет месяц.