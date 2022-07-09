Груз 200: что известно о потерях российской армии в Украине к началу июля

Только за последние две недели нам удалось установить могилы 20 погибших военнослужащих, чьи имена не назывались публично. Они похоронены на кладбищах Красноярска, Томска, Майкопа и других российских городов.

ФОТО: BBC

В целом могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, находятся практически на каждом изученном нами кладбище. Их доля обычно варьируется от 30 до 100%.

По оценке разведки Великобритании, к середине июня Россия потеряла в Украине около 20 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 36 тысяч.

По родам войск

С первых дней войны мы наблюдаем высокий уровень потерь среди подразделений ВДВ. Эта тенденция сохраняется до сих пор. На 8 июля 20% всех установленных погибших служили в ВДВ.

ФОТО: BBC

Опрошенные Би-би-си военные эксперты отмечают, что в первый месяц войны Россия относительно медленно проводила общевойсковые операции, и подразделения ВДВ на передовой оставались без поддержки регулярных войск и авиации.

Еще 20% подтвержденных потерь - это военнослужащие мотострелковых подразделений. Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведет российская армия. Военные втянуты в затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей, где у Украины есть развитая система укрепрайонов.

В таких сражениях важно наличие хорошо обученных отрядов пехоты. В России не так много мотострелковых подразделений с высоким уровнем боевой и тактической подготовки, поэтому вместо них для решения задач пехоты часто используются отряды ВДВ.

Столь высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат аптечками с современными средствами первой помощи и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, - 162 сотрудника Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 111 бойцов спецназа ГРУ и три офицера спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в России.

Гробы в соседние страны

"Груз 200" с российскими военными, погибшими в Украине, продолжают доставлять не только в регионы России, но и в страны бывшего СССР.

Известно о по меньшей мере восьми уроженцах Кыргызстана, погибших, воюя в составе российской армии в Украине. Один из них - 49-летний Курбанбаев Аманбек. В Кыргызстане он дослужился до звания майора милиции, вышел в отставку и переехал в Россию. По словам его брата, отставной офицер "отправился в Украину по собственному желанию на контрактной основе". В конце мая Курбанбаев был ранен и 5 июня скончался.

Также известно, что в составе российской армии и Росгвардии в Украине погибли по меньшей мере 10 уроженцев Таджикистана, три уроженца Молдовы и четыре жителя отколовшейся от Грузии Южной Осетии (всего известно о 12 погибших уроженцах Южной Осетии, но в каком статусе воевали восемь погибших, нам пока выяснить не удалось).

Для некоторых мигрантов из постсоветских стран российская армия может быть привлекательным работодателем, отмечала в интервью Би-би-си правозащитница Светлана Ганнушкина.

По ее словам, служба в армии может быть интересна низкоквалифицированным работникам, людям без образования или тем, кто попал под влияние российской пропаганды.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них нет конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитываем сообщения о гибели россиян, которые служили в составе армий самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля, и потери так называемой ЧВК Вагнера.