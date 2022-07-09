Системы HIMARS на фронте в Украине: эффективны, но необходимо время

Видео: Остров Змеиный - стратегическая и символическая победа украинцев?

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) в Филадельфии Роб Ли утверждает, что HIMARS сыграли важную роль в вытеснении российских сил из стратегически важного острова Змеиный в Черном море, захваченного РФ в первые дни войны.

Кроме того, фото, видео и прочие свидетельства украинских военных, разошедшиеся в социальных сетях, указывают на то, что в последние дни украинская армия использовала эти вооружения для целого ряда успешных высокоточных атак против российских логистических целей на оккупированных территориях в Мелитополе, Сватове, Изюме, Перевальске, Стаханове, Новой Каховке и на ряде других направлений. В частности, 4 июля были нанесены мощные удары по складам военного назначения в Донецке и Снежном.

"Мы наблюдаем за тем, как украинцы используют HIMARS, и видим, что они имеют значительный успех в их применении", - сказала в начале июля в ходе брифинга в Пентагоне высокопоставленная военная чиновница США, назвав это "положительным развитием".

Технические характеристики HIMARS

Как объясняет в своей статье комментатор по вопросам национальной безопасности журнала Forbes Лорен Томпсон, HIMARS был разработан для поражения тактических целей, таких как объекты ПВО, артиллерийские объекты и склады амуниции. Каждая из управляемых ракет несет боеголовку весом около 90 килограмм. Другой важной характеристикой HIMARS является высокая мобильность, на что указывает уже само название установки. Это позволяет разместить ее, поразить конкретные цели, а затем без промедления покинуть местность еще до того, как противник мог бы определить точное место запуска ракет. Максимальный диапазон поражения отправленных Украине систем составляет около 70 километров. Системы большей дальности в Вашингтоне поставлять Украине пока отказываются.

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Но и уже предоставленные системы, первые разработки которых появились в 1970-х, ввиду высокой точности и мобильности представляют серьезную угрозу для российских объектов обеспечения армейской группировки, в первую очередь, складов с боеприпасами, считают обозреватели. "Они способны выпускать шесть ракет одновременно, за 16 секунд готовы к оперативному применению, могут стрельнуть, помчаться и уцелеть. Это именно тот тип вооружений, который понадобится украинцам, чтобы сдержать и победить россиян в ближайшие месяцы", - сказал в интервью Sky News аналитик по вопросам обороны и разведки Форбс МакКензи из McKenzie Intelligence Services в Лондоне.

Какие еще вооружения получит Украина

HIMARS - не единственные мощные реактивные системы залпового огня, обещанные Украине западными партнерами. Франция предоставляет Украине, как минимум, 12 самоходных артиллерийских систем CAESAR. Кроме того, подкрепить украинскую артиллерию на фронте в ближайшее время должны еще 18 системами M270 MLRS, обещанными Германией, Великобританией, Нидерландами и Норвегией.