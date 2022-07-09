Сб, 9.07.2022
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Лиене Ципуле о смертельной аварии под Марупе

Смертельная авария на Лиепайском шоссе: движение восстановлено в обоих направлениях

Авария на Лиепайском шоссе ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Восстановлено движение в обоих направлениях на Лиепайском шоссе в Бабитской волости, где в пятницу, 8 июля, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Государственная полиция.

На месте аварии дорожное движение долгое время было перекрыто, а позже восстановлено лишь частично. Поздно вечером его удалось полностью восстановить.

Уже сообщалось, что в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, пятеро получили ранения.

При столкновении нескольких легковых автомобилей и одного грузовика из него вылилось около 20 тонн топлива.

Галерея: Трагическая авария на Лиепайском шоссе

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