Российский суррогат McDonald's остался без картофеля фри
В некоторых ресторанах сети "Вкусно и точка", заменившей в России McDonald's, не будет картофеля фри и картошки по-деревенски, сообщает "Медуза".
В некоторых ресторанах сети "Вкусно и точка", заменившей в России McDonald's, не будет картофеля фри и картошки по-деревенски, сообщает "Медуза".
"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России", - заявили представители "Вкусно и точка".
В компании добавили, что картошка фри вернется этой осенью, с началом следующего урожайного года.
В ответ на это Минсельхоз РФ опроверг дефицит картофеля в стране. "Картошка есть - и точка" - написало ведомство в своем канале в Telegram.
Напоминаем, что "Вкусно и точка" - новое название McDonald's. Сеть ресторанов прекратила бизнес в России после начала войны. Российскую сеть McDonald's продал бизнесмену Александру Говору. По условиям сделки, ему нельзя использовать логотип, название и фирменное меню сети.
Галерея: Открытие ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка"
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