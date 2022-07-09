Герцогиня Кембриджская пьет пиво и играет в футбол
Кто сказал, что королевская семья не может расслабиться? Вот пример того, как можно совмещать работу с развлечением!
Кто сказал, что королевская семья не может расслабиться? Вот пример того, как можно совмещать работу с развлечением!
В рамках празднования платинового юбилея королевы герцог и герцогиня Кембриджские не только выполнили свои королевские обязанности в соответствии с протоколом, но и создали возможность для радости - они наслаждались пивом и играли в футбол на ипподроме Ньюмаркет.
Особенно людей удивило поведение герцогини, которая, несмотря на высокие каблуки и развевающееся платье, с радостью согласилась поиграть в футбол. Трудно сказать, было ли это влияние пива, которое они выпили, или хорошим настроением, но герцоги Кембриджские действительно наслаждались этими моментами!
Галерея: Герцогиня играет в футбол и наслаждается пивом
Видео: Герцогиня играет в футбол
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