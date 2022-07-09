Фото ⟩ В Латвии обнаружили невероятно редкий гриб

Редкий гриб сотрудник обнаружил накануне летнего солнцестояния в лесу в окрестностях Смилтене, выполняя свои повседневные трудовые обязанности. Это лишь второй раз, когда в Латвии был обнаружен этот вид.

Обнаруженный в лесах Смилтене строчевик круглоспоровый ФОТО: Latvijas valsts meži

Обнаруженный в лесах Смилтене строчевик круглоспоровый ФОТО: Latvijas valsts meži

"Если человек ведет себя в лесу внимательно, он может увидеть много природных сокровищ. Раньше я ходил по грибы вместе с микологами, поэтому знал, куда обращаться с информацией о находке. Увидев гриб, я связался со специалистами Латвийского музея природы, которые помогли достоверно определить вид", — рассказал Угис.

Строчевик круглоспоровый растет одиночно, рассеянно или большими группами на старом гнилом, обычно сильно замшелом валеже и пнях лиственных пород деревьев, как правило на осине, гораздо реже на древесине хвойных пород, обычно в относительно сырых, тенистых, буреломных участках леса.

Вид широко распространен в Северной Америке и гораздо реже представлен в Европе.