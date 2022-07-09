Сб, 9.07.2022
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Фото ⟩ В Латвии обнаружили невероятно редкий гриб

Строчевик круглоспоровый, обнаруженный в Латвии. ФОТО: Latvijas valsts meži/Publicitātes foto

Сотрудник Latvijas valsts meži (LVM) Угис Кестерис наткнулся на невероятно редкий гриб, мало где встречающийся в Европе, - строчевик круглоспоровый (Gyromitra sphaerospora). О находке компания сообщила на своей домашней странице.

Редкий гриб сотрудник обнаружил накануне летнего солнцестояния в лесу в окрестностях Смилтене, выполняя свои повседневные трудовые обязанности. Это лишь второй раз, когда в Латвии был обнаружен этот вид.

Обнаруженный в лесах Смилтене строчевик круглоспоровый ФОТО: Latvijas valsts meži
Обнаруженный в лесах Смилтене строчевик круглоспоровый ФОТО: Latvijas valsts meži

"Если человек ведет себя в лесу внимательно, он может увидеть много природных сокровищ. Раньше я ходил по грибы вместе с микологами, поэтому знал, куда обращаться с информацией о находке. Увидев гриб, я связался со специалистами Латвийского музея природы, которые помогли достоверно определить вид", — рассказал Угис.

Строчевик круглоспоровый растет одиночно, рассеянно или большими группами на старом гнилом, обычно сильно замшелом валеже и пнях лиственных пород деревьев, как правило на осине, гораздо реже на древесине хвойных пород, обычно в относительно сырых, тенистых, буреломных участках леса. 

Вид широко распространен в Северной Америке и гораздо реже представлен в Европе.

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