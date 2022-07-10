Вс, 10.07.2022
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Херд требует пересмотреть решение суда из-за "неправильного присяжного"

Эмбер Херд. ФОТО: Jordan Strauss / AP

Адвокаты голливудской актрисы Эмбер Херд подали запрос на новое судебное разбирательство. Теперь она намерена добиться пересмотра решения суда, признавшего ее виновной в клевете и обязавшего выплатить многомиллионную компенсацию ее экс-супругу Джонни Деппу, пишет Deadline и Insider.

Юристы указали, что в судебном разбирательстве участвовал "неправильный" присяжный, а потому права актрисы на справедливый суд присяжных и надлежащую процедуру было "подорваны и скомпрометированы": "В данной ситуации, похоже, что присяжный № 15 на самом деле не был тем лицом, что указано в списке заседателей. Таким образом, надлежащая процедура была поставлена под угрозу. При таких обстоятельствах следует объявить неправильное судебное разбирательство и назначить новое судебное разбирательство".

В заявлении указано, что по одному и тому же адресу, куда было направлено приглашение в суд. В доме проживают два человека с одной и той же фамилией: 77-летний и 52-летний. Юристы считают, что в суде был не тот человек, которого вызывали. 

Юристы Деппа пока не отреагировали на это заявление.

Напомним, в начале июня суд признал Эмбер Херд виновной в клевете из-за статьи в The Washington Post, в которой она обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, и обязал ее выплатить экс-супругу около 10 миллионов долларов. Актер по встречному иску должен выплатить актрисе 2 миллиона долларов. 

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