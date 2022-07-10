Пугачева лишилась квартиры в Москве, а Бузова выходит замуж за политика?

Алла Пугачева лишилась квартиры в Москве?

Вот уже несколько месяцев в Сети обсуждают, что будет с особняком Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Недавно портал "Дни.ру" заметил, что замок звезд оказывается не имеет точного адреса и поэтому постройка считается незаконной.

Желтая пресса указала, что у Примадонны якобы не стало элитного жилья. Но это не совсем так. Алла Пугачева также является обладательницей пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Квартира досталась ей после развода в 1980 году с Александром Стефановичем.

До недавнего времени у квартиры было два хозяина: Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, однако, певица добровольно отказалась от своей доли в пользу дочери. По мнению экспертов, люксовые апартаменты стоят около 150 млн рублей (2,3 миллиона евро).

Алла Пугачева ФОТО: Кадр из видео

Ольга Бузова выходит замуж за политика?

В шоу-бизнесе появились новые слухи о замужестве Ольги Бузовой. Причиной тому стало заявление блогерши Tatarka FM в шоу "Злые языки":

"У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной".

На этот слух отреагировал менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский. Он подчеркнул, что Tatarka FM лично не знакома с Олей, поэтому не может располагать какой-либо информацией личного характера о ней.

"Меня уже третий день атакуют коллеги журналисты с просьбой по секрету рассказать, кто же этот политик, который смог окрутить и влюбить в себя самую популярную и влиятельную девушку страны Ольгу Бузову… Кто же он, этот тайный 40-летний покровитель, который осыпает Ольгу бриллиантами… Ну что, товарищи, все рассказал бы вам с огромным удовольствием, если бы мы с Ольгой сами были бы в курсе этого тайного покровителя", - цитирует Антона StarHit.ru.

Антон добавил, что невозможно не знать о самой цитируемой девушке страны.

"То есть вы всерьез думаете, что Tatarka - тот самый герой, который знает, с кем может встречаться Ольга?! Вы серьезно?!" - добавил он.

Ольга Бузова ФОТО: Кадр из видео