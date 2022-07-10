В Европе курят все больше и больше контрабандных сигарет

Это означает, что рынок нелегальных сигарет в Европе увеличился на 1,3 миллиарда сигарет, и в прошлом году было потреблено в общей сложности 35,5 миллиарда контрабандных сигарет, в результате чего страны недополучили в общей сложности 10,4 миллиарда евро налоговых поступлений.

Согласно исследованию KPMG, проведенному по заказу табачной компании Philip Morris, рост в Европе был в основном обусловлен Францией, где объем потребления контрабандных сигарет увеличился на 33% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам, во Франции было выкурено 8 миллиардов нелегальных сигарет, что составляет 29% всех сигарет, выкуриваемых во Франции. Это значительный рост по сравнению с 2017 годом, когда объем рынка нелегальных сигарет во Франции оценивался в 13%. По этому показателю Франция является крупнейшим рынком контрабандных сигарет в Европе.

Потребление контрабандных сигарет в Европе ФОТО: KPMG

Согласно исследованию, доля нелегальных сигарет на эстонском рынке составляет 10%. Это меньше, чем в ближайших соседних с нами странах - доля рынка нелегальных сигарет составляет 14% в Финляндии, 16% в Латвии и 19% в Литве. Хотя наш результат - хороший по сравнению с соседями, исследование KPMG показывает, что рыночная доля нелегальных сигарет в Эстонии увеличилась на 3,7% за последний год, а в Латвии и Литве она уменьшилась на 2,9% и 1,1% соответственно.

"Результаты исследования KPMG дают основания полагать, что в странах с очень высоким акцизным налогом на табак, таких как Франция, высокая цена на сигареты не дает желаемого результата в борьбе с курением. За последние пять лет цена пачки сигарет во Франции выросла вдвое, что минимально сократило количество курильщиков, зато контрабандный рынок сигарет быстро вырос. Противоположные тенденции наблюдаются в странах, где хорошая работа правоохранительных органов и грамотная налоговая политика в отношении альтернативных табачных изделий привели к сокращению как числа курильщиков, так и рынка подпольных сигарет", - заявил вице-президент гиганта табачной промышленности Грегуар Вердо.

"Из-за недополученных налоговых поступлений у стран меньше возможностей предлагать различные блага обществу, что особенно досадно в ситуации, когда высокая инфляция ставит людей в тяжелое экономическое положение. Это увеличивает риск того, что курильщики, особенно с более низкими доходами, будут все чаще обращаться к контрабандным сигаретам. Важно научить курильщиков использовать продукты, которые менее вредны для здоровья, и следить за тем, чтобы налоговая политика не побуждала людей покупать нелегальные сигареты", - считает Вердо.

В 16 из 27 исследованных стран Европейского союза потребление нелегальных сигарет осталось на том же уровне по сравнению с предыдущим годом или немного снизилось. Самый большой спад в употреблении нелегальных сигарет произошел в Польше, где доля рынка нелегальных сигарет упала на 3,7% и составляет всего 5% всех сигарет.

Проведенные в ходе исследования интервью с представителями правоохранительных органов разных стран, подтвердили тот факт, что организованные преступные группировки, занимающиеся оборотом контрабандных сигарет, скорректировали свою деятельность в связи с ограничениями на поездки, введенными в качестве меры против пандемии COVID-19. По сравнению с предыдущими годами значительно чаще наблюдается, что вместо незаконного ввоза нелегальных сигарет незаконное производство сигарет организуется в границах Европейского Союза, чтобы быть ближе к Соединенному Королевству и Франции, где цены на сигареты высоки. Только в Польше в прошлом году правоохранительные органы выявили 70 нелегальных производителей сигарет.