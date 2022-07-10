Вс, 10.07.2022
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Лиана Епифанова, журналист, редактор соцсетей RUS TVNET

В России заблокировали доступ к сайту Die Welt

Компьютер. Иллюстративное фото ФОТО: Felix Zahn/photothek.net via www.imago-images.de/imago images/photothek

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт ежедневной немецкой газеты Die Welt, об этом сообщает "Медуза".

На блокировку известного немецкого СМИ обратил внимание Telegram-канал "Роскомсвобода".

В решении о блокировке отмечается, что доступ ограничивается сразу ко всему сайту. Решение было принято 9 июля.

Ограничения коснулись уже многих СМИ - немецкого Bild, британской газеты The Daily Telegraph, BBC и многих других.

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