В России заблокировали доступ к сайту Die Welt

На блокировку известного немецкого СМИ обратил внимание Telegram-канал "Роскомсвобода".

В решении о блокировке отмечается, что доступ ограничивается сразу ко всему сайту. Решение было принято 9 июля.

Ограничения коснулись уже многих СМИ - немецкого Bild, британской газеты The Daily Telegraph, BBC и многих других.