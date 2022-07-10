В России заблокировали доступ к сайту Die Welt
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт ежедневной немецкой газеты Die Welt, об этом сообщает "Медуза".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт ежедневной немецкой газеты Die Welt, об этом сообщает "Медуза".
На блокировку известного немецкого СМИ обратил внимание Telegram-канал "Роскомсвобода".
В решении о блокировке отмечается, что доступ ограничивается сразу ко всему сайту. Решение было принято 9 июля.
Ограничения коснулись уже многих СМИ - немецкого Bild, британской газеты The Daily Telegraph, BBC и многих других.
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