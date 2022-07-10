В правительство будет внесен законопроект о создании новой международной базы

Хотя на этой неделе министерство опубликовало в СМИ план полигона, точное местонахождение базы в настоящее время не разглашается.

"Мы определили местонахождение базы, но строительство полигона и базы ведем совместно с нашими союзниками, и до того, как они дадут свою оценку объекту и необходимой инфраструктуры, мы конкретное место на называть не будем", - сообщил агентству LETA представитель министерства Каспарс Галкин.

Минобороны также направит в правительство отдельный законопроект для облегчения закупок и других бюрократических процедур. После утверждения правительством законопроект еще должен будет принять Сейм.

В министерстве заверили, что полигон будет многофункциональным, в том числе для использования тяжелой бронетехники.

Как сообщалось, новую международную военную базу и полигон планируется построить в Латвии в районе Айзкраукле или Екабпилс.

Большая часть земли, на которое планируется строительство военной базы и полигона, принадлежит ГАО Latvijas valsts meži.

Планируется, что база займет около 1000 га. Полигон может быть построен в течение полутора-двух лет. Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что военная база не будет строиться быстро, а будет развиваться постепенно.

"В течение года мы могли бы вырасти до палаточного городка, а потом построить более крупную инфраструктуру", - сказал Пабрикс.

Во сколько может обойтись строительство новой военной базы, министр обороны на этой неделе не назвал, но добавил, что сумма станет известна осенью.