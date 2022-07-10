Результат аварии на Лиепайском шоссе: вырыта яма для сбора вытекшего топлива, работы продолжаются

Галерея: Трагическая авария на Лиепайском шоссе

Он пояснил, что на месте аварии высокий уровень грунтовых вод, поэтому яма заполняется водой и вытекшим топливом, которое откачивается.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды и сегодня на месте аварии продолжают работать специалисты.

Уже сообщалось, что утечка топлива из цистерны грузового автомобиля, произошедшая в результате аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости в пятницу, создала опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров.

Ранее Ясинскис пояснил, что вызвана компания SIA Lautus, которая занимается раскопками опасного загрязнения на месте аварии.

"В настоящее время выкопана яма, так как топливо не оседает. Затем мы из ямы откачаем топливо и в соответствии с результатами мониторинга загрязнения будет действовать дальше", - сказал Ясинскис.

RUS TVNET уже писал, что в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, пятеро получили ранения.

При столкновении трех легковых и двух грузовиков из танкера вылилось около 20 тонн топлива.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в Twitter выразила благодарность сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы за оперативные действия по предотвращению последствий трагического происшествия в Марупском крае.

Paldies ugunsdzēsējiem - glābējiem, kas ne tikai palīdzēja no auto vrakiem izcelt cietušos, bet arī nodrošināja drošību mediķiem, kas burtiski strādāja tādā degvielas peļķē, ka pēc izsaukuma degviela žļurkstēja apavos! Aizdegšanās riski tika novērsti profesionāli un ātri! https://t.co/1wrxNqIE31 — Liene Cipule (@LieneCipule) July 8, 2022