Последствия ДТП на Лиепайском шоссе: опасное загрязнение, за последние 5 лет ничего подобного не было

Галерея: Трагическая авария на Лиепайском шоссе

Он сказал, что сначала нужно разобраться с ядром загрязнения, а потом надо будет заменить близлежащий грунт на другой - чистую землю.

В субботу утром, 9 июля, по согласованию с ответственными учреждениями, VVD продолжает работу на месте происшествия. После того, как были взяты пробы грунта, стало понятно, что утечка топлива из цистерны грузового автомобиля, произошедшая в результате аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости в пятницу, создает опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров, сообщает Государственная служба охраны среды.

"В настоящее время выкопана яма, так как топливо не оседает. Затем мы из ямы откачаем топливо и в соответствии с результатами мониторинга загрязнения будем действовать дальше", - сказал представитель VVD.

На вопрос, когда такое масштабное загрязнение нефтепродуктами в латвийской среде было зафиксировано в последний раз, Ясинскис ответил агентству LETA, что по памяти сказать сложно, однако за последние пять лет ничего подобного, скорее всего, не происходило.

RUS TVNET уже сообщал, что в пятницу на Лиепайском шоссе в Бабитской волости произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, пятеро были доставлены в больницу.

При столкновении нескольких легковых автомобилей и одного грузовика из его прицепа вылилось около 20 тонн топлива. На месте работают ответственные службы, в том числе VVD.